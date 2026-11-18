Social Renzi: "Io presidente della Lazio? Non scherziamo, trattare con Lotito è impossibile"

Il leader di Italia Viva e grande tifoso viola, Matteo Renzi, tramite un Q/A sui proprio canali social ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue parole: "Inizio di stagione? Speravo meglio, diamo fiducia a Paratici e Vanoli, spero sempre che quell'argentino con la maglia numero 30 ci faccia sognare, già lo ha iniziato a fare. Io però sono un inguaribile romantico e la Fiorentina per me ci sorprenderà. Per ora non lo ha fatto in positivo ma mai direi mai".

Arriverà prima Elena Boschi a Palazzo Chigi o la Fiorentina in Europa? "Vista la stagione in corso penso che arriverà prima Elena a Palazzo Chigi che la Fiorentina in Europa. Anche se poi quando arriviamo in Europa ci divertiamo. Anche con Elena a Palazzo Chigi ci divertiamo"

Comprare la Lazio? "Ragazzi, non scherziamo. Uno, sono per la Fiorentina, due, non c'ho i soldi e tre, fare un affare con Lotito è praticamente impossibile. Se si sveglia, perché di solito dorme, è pericolosissimo".