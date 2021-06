EURO20, Striscione della Svezia per Eriksen

(ANSA) - SIVIGLIA, 13 GIU - Bel gesto della nazionale svedese, che al termine dell'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani contro la Spagna, si è schierata al completo sul prato dello stadio sivigliano di La Cartuja, assieme al ct Janne Andersson, dietro a uno striscione con la scritta "Kampa Christian", che vuol dire "Forza Christian", per rendere omaggio a Eriksen. Del quale ha poi parlato il capitano svedese Sebastian Larsson: prima di rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ha chiesto di leggere un messaggio dedicato al calciatore della Danimarca. "Prima di tutto - le parole di Larsson -, vorrei dire qualcosa sul terribile incidente di ieri. Lo abbiamo saputo appena atterrati a Siviglia ed è stata una sensazione orribile. Quando accade una cosa del genere non esistono rivali o nazionalità, ma solo colleganza. Tutti i nostri pensieri e il nostro amore sono con Christian, la sua famiglia e la nazionale danese. Sii forte, Christian!". (ANSA).