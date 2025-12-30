Sara Funaro sullo stadio: "Accendere mutui fa parte delle procedure"

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato dello stadio Franchi durante il Consiglio comunale di oggi: "Mi pare che abbiamo sempre detto tutto. Ho convocato una conferenza stampa pubblica per raccontare il cronoprogramma in maniera seria. I cronoprogrammi si presentano quando ci sono i dettagli. Mi sono assunta la responsabilità dei ritardi, con grande trasparenza.

Trovo singolare chi si stranisce perché devono essere accesi dei mutui. Abbiamo portato avanti un lavoro importante con il Governo grazie al quale sono tornati a casa 55 milioni, che liberano risorse per metterne nello stadio. Lo sanno tutti. Accendere mutui sta nelle procedure delle risorse che abbiamo riportato a Firenze assieme ai ministri".