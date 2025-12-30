Sara Funaro sullo stadio: "Accendere mutui fa parte delle procedure"
Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato dello stadio Franchi durante il Consiglio comunale di oggi: "Mi pare che abbiamo sempre detto tutto. Ho convocato una conferenza stampa pubblica per raccontare il cronoprogramma in maniera seria. I cronoprogrammi si presentano quando ci sono i dettagli. Mi sono assunta la responsabilità dei ritardi, con grande trasparenza.
Trovo singolare chi si stranisce perché devono essere accesi dei mutui. Abbiamo portato avanti un lavoro importante con il Governo grazie al quale sono tornati a casa 55 milioni, che liberano risorse per metterne nello stadio. Lo sanno tutti. Accendere mutui sta nelle procedure delle risorse che abbiamo riportato a Firenze assieme ai ministri".
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL'Udinese un'illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull'affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
