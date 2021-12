ERIKSEN, Rescinde con l'Inter e torna in Danimarca

Christian Eriksen non giocherà più nell'Inter e in Italia. Il giocatore sta definendo la rescissione con il club nerazzurro che potrebbe essere ufficializzata già in giornata. In serata Eriksen tornerà così in Danimarca. Il centrocampista danese dopo il drammatico problema capitato in campo durante l'Europeo non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che qui è proibito.