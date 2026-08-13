Debutto stagionale al Franchi: le misure e i divieti di circolazione

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Domani, venerdì 14 agosto, debutto stagionale della Fiorentina in una competizione ufficiale. Allo stadio Franchi è in programma la partita della Coppa Italia contro il Benevento con fischio d’inizio alle 21.15. Su disposizione della Questura, è stata disposta una serie di provvedimenti di circolazione. Inoltre, per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, la sindaca Sara Funaro ha firmato l’ordinanza che dispone lo stop alle bevande nei contenitori di vetro e alle bombolette spray.

Stop ai contenitori vetro e spray

L’ordinanza prevede dalle 13 di domani, venerdì 14 agosto, nella zona individuata il divieto di “vendita per asporto di bevande in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi attività di vendita o somministrazione”; “la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi pubblici e di vendita presenti”; “l’introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in bottiglie o altri contenitori di vetro”; “l’introduzione o detenzione di qualsiasi genere di spray contenente principi urticanti”.

Previsto anche l’obbligo per tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nell’area interessata dal divieto di vendita di “esporre in maniera ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto”.

I provvedimenti saranno in vigore fino alle 3 del 15 agosto nell’area compresa tra le seguenti strade (tutte incluse): piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo di Arrigo, viale De Amicis, via Lungo l’Affrico, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.

Cosa cambia nella circolazione

Per quanto riguarda la circolazione, tornano i consueti divieti di sosta e transito che scatteranno a partire da otto ore prima del fischio di inizio della partita.

In viale Fanti (tra via Amari e viale Cialdini e tra viale Cialdini e il numero civico 203, controviali compresi) e viale Cialdini dalle 16.15 alle 23.55 e comunque fino al termine dell’evento saranno in vigore divieti di sosta; i divieti di transito scatteranno tre ore prima del fischio d’inizio.

A questi si aggiungono ulteriori provvedimenti collaterali: dalle 13.15 (fino alle 23.55 e comunque al termine dell’evento) sarà istituita una corsia dedicata ai mezzi di soccorso, di polizia e a servizio dei disabili in piazzale Campioni del ’69 per consentire l’accesso all’area sosta dedicata nel piazzale Campioni del ‘56. Posti riservati ai disabili anche in viale Fanti (sulla carreggiata tra largo Gennarelli e viale dei Mille). Dallo stesso orario sarà inoltre istituito un passaggio pedonale a servizio della Piscina Costoli in piazza Berlinguer e viale Fanti (dietro la Misericordia San Piero Martire). E sempre dalle 13.15 per la collocazione dei mezzi degli ambulanti autorizzati previsti anche il divieto di sosta in viale Fanti sia sul lato dei numeri civici dispari (nei tratti tra i numeri civici 83 e 77 e dal numero 87 e via Pastrengo) sia sul lato dei numeri civici pari (area verde tra via Volturno e viale Calatafimi).

Dalle 15.15 (e sempre fino alle 23.55) in viale dei Mille (tratti via Sette Santi-via Frusa e via Frusa-viale Fanti) sarà consentito il transito in deroga ai veicoli di polizia e di soccorso: accesso consentito anche ai mezzi con contrassegno rilasciati dalla società sportiva di rugby diretti all’impianto sportivo Padovani in viale Valcareggi negli orari concordati e comunque secondo le modalità più opportune stabilite agli agenti di Polizia Municipale. Prevista anche l’istituzione di zone per la sosta dei ciclomotori e motocicli in viale Malta (tratto lato numeri civici pari all’incrocio con largo Gennarelli) e viale dei Mille (tratto lato numeri civici dispari).

Il mercato rionale "FANTI" attualmente spostato in piazzale Campioni del '56 potrà operare con l'orario consueto, mentre le attività commerciali di viale Paoli e piazza Berlinguer dovranno rimanere chiuse per l’intera giornata.