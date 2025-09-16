El Pampa Sosa boccia la Fiorentina: "Col Napoli solo dieci minuti di qualcosina"

© foto di Marco Iorio/Image Sport
Oggi alle 12:36
Redazione FV

Non c'è stata storia a Firenze, sabato sera, nel match tra Fiorentina e Napoli. I campioni d'Italia sono stati troppo superiori, anche al cospetto di una squadra, quella di Pioli, che ha mostrato troppo poco per provare a reggere l'urto dei partenopei. Lo ha spiegato anche Roberto "El Pampa" Sosa, ex centravanti azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni': "C'è stata una prestazione che personalmente mi fa sognare, alla terza giornata in vista della Champions League.

L'anno scorso questo tipo di prestazione l'abbiamo visto verso gennaio-febbraio secondo me. Quindi non mi confondo per gli ultimi dieci minuti dove la Fiorentina ha fatto qualcosina, ma è stata una prestazione del Napoli straordinaria".