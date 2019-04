EL HAMDAOUI, Nuove polemiche con l'Ajax

Mounir El Hamdaoui è tornato a parlare del mancato trasferimento alla Fiorentina. Ai microfoni di Salaheddine Tv, il marocchino la rilasciato alcune frasi al vetriolo nei confronti dell'Ajax e del tecnico De Boer: "L'Ajax crea sempre molte difficoltà a chi vuole acquistare un suo giocatore. Se la società si fosse comportata come tutte le altre in questo momento sarei a Firenze. Non capisco perchè sono fuori squadra, De Boer ha parlato soltanto con i media, con me non si è mai confrontato".