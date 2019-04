EDMUNDO, Ultima partita con il Vasco per lui

Il 28 marzo prossimo allo stadio San Gennaro di Rio de Janeiro, andrà in scena l'ultima partita di Edmundo con la maglia del Vasco, sua squadra storica. Verrà ri-celebrata la finale di Coppa Libertadores del 1998, vinta dal Vasco, e rimasta nella memoria di molti suoi tifosi, contro il Barcellona dell'Ecuador. All'epoca Edmundo non era presente nella rosa del Vasco visto che in quel periodo giocava proprio per la Fiorentina.

Edmundo per l'occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ritrovare i tifosi sarà molto importante ed emozionante. Penso di poter giocare ad un buon livello al meno per l'80% della partita. Spero che sarà una festa molto bella. La finale dell'epoca fu senza precedenti per il Vasco, che era la mia squadra. Avrei voluto davvero giocare quella partita, essere lì presente. A volte la vita ti dà la possibilità di pentirti, a volte no. Vorrei aver fatto parte di quella storia, ma non è stato possibile. Però mi ricorderò per sempre la gioia".