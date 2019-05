EDIMILSON, Fine corsa in viola: va al Mainz per 9 mln

Arrivano novità sul conto di Edimilson Fernandes, centrocampista svizzero in prestito alla Fiorentina dal West Ham. Il 23enne non sarà riscattato dalla società viola, come ormai noto da tempo, e c'è di più. Perché il The Sun informa come a loro volta gli Hammers gli abbiano già trovato una nuova sistemazione. E questa dovrebbe anche essere a titolo definitivo, in Germania: il quotidiano inglese riferisce come sia ormai praticamente chiusa la sua cessione al Mainz, per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 9 milioni di euro. Da notare che nel titolo dell'articolo si fa riferimento a Edimilson come "West Ham flop", ossia "la delusione del West Ham".