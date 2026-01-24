Social
Dzeko allo Schalke 04, grande accoglienza dei tifosi per il bosniaco
Il passaggio di Edin Dzeko dalla Fiorentina allo Schalke 04, club tedesco con il quale il bosniaco ha firmato un contratto fino a fine stagione, si è concretizzato negli scorsi giorni ufficialmente. L'ex attaccante viola, che a Firenze non ha lasciato il segno ma anzi ha ampiamente deluso le aspettative, è stato accolto con molto calore dai tifosi tedeschi, che lo hanno incitato e salutato all'ingresso nel campo di allenamento, prima che lo stesso Dzeko ricevesse l'accoglienza anche dei suoi compagni.
Queste le immagini del giocatore ex Fiorentina, Roma e Inter pubblicate dallo Schalke 04 su Instagram:
