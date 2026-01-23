Kouamé, tante squadre sulle sue tracce: anche il Sassuolo segue l'ivoriano

C'è anche il Sassuolo tra le pretendenti a Christian Kouamé. Lo riporta in questa serata Sky Sport, tra i suoi aggiornamenti di mercato: l'ivoriano, ai margini del progetto tecnico della Fiorentina e difatti con le valigie in mano da tempo, cerca una squadra che lo possa coinvolgere nei suoi piani futuri e dopo i primi contatti esplorativi con Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona, anche i neroverdi si stanno affacciando alla situazione del classe '97. Da capire se ci saranno eventuali sviluppi.