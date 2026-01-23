Il Pisa fa tremare San Siro per mezzora, poi stravince l'Inter: finisce 6-2

Il Pisa parte a spron battuto e sfiora l'impresa, a San Siro, prima di capitolare sotto i colpi dell'Inter. La squadra di Gilardino mette sotto shock quella di Chivu, andando avanti di due reti nella prima mezzora di gioco con la doppietta di Moreo. A quel punto comincia però la rimonta dei vicecampioni d'Europa, che avviano un assedio alla porta di Scuffet e completano il rovesciamento del risultato già alla fine del primo tempo: rigore di Zielinski, colpo di testa di Lautaro e poi di Pio Esposito.

Nella ripresa non cambia il copione. Nonostante il punteggio a sfavore, il Pisa è succube dell'Inter e crea quasi nessun pericolo dalle parti di Sommer. Arriva così il quarto gol dei padroni di casa con un mancino favoloso di Dimarco, a cui fanno seguito il quinto con Bonny e il sesto di Mkhitaryan che chiudono il match. Finisce 6-2, gli uomini di Chivu continuano la marcia in cima alla classifica, mentre i toscani restano ultimi a pari merito col Verona (che giocherà lunedì contro l'Udinese).