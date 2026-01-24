Torino, Simeone ancora out: Baroni a Como senza 11 giocatori

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Già alla vigilia le sensazioni erano negative in casa Torino, ora è arrivata anche l'ufficialità: Giovanni Simeone non prenderà parte alla trasferta dei granata sul campo del Como. Il Cholito non è stato convocato per la gara delle 15 allo stadio 'Sinigaglia', lo staff medico ha preferito la linea della prudenza per evitare guai peggiori. Il tecnico, Marco Baroni, è in emergenza totale tra infortunati e giocatori fuori dal progetto, sono addirittura undici le pedine indisponibili per la sfida contro il Como: oltre a Simeone, non sono stati convocati gli acciaccati Aboukhlal, Biraghi, Dembele, Gineitis, Ilic e Masina, oltre ai tre in uscita Asllani Nkounkou, Sazonov e al lungodegente Schuurs.

All'elenco sono stati aggiunti il portiere Siviero, il difensore Pellini, i centrocampisti Acquah e Perciun e l'attaccante Gabellini, tutti aggregati dalla Primavera. Prima chiamata per il laterale spagnolo Obrador, al momento unico volto nuovo di questa sessione invernale di trattative. (ANSA).