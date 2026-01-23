Ufficiale L'ex obiettivo viola Baldanzi nuovo giocatore rossoblù: l'annuncio del Genoa

Ad inizio mercato era stato accostato con insistenza alla Fiorentina, ma alla fine Tommaso Baldanzi ha raggiunto il suo idolo Daniele De Rossi al Genoa. Dopo le visite è arrivata la firma e l'annuncio dell'ufficialità da parte del club ligure:

"Genoa CFC comunica di aver definito con AS Roma l’acquisizione, a titolo temporaneo, dei diritti sportivi del centrocampista Tommaso Baldanzi, con opzione di riscatto alla fine della stagione sportiva in corso.

Nato a Poggibonsi il 23/03/2003, Baldanzi, con le sue prerogative professionali e le qualità umane, incarna alla perfezione l’identità del club e porterà la sua esperienza, maturata in 95 presenze e 8 reti in Serie A Enilive. Sono 14 in curriculum le presenze nelle competizioni internazionali per club. Il centrocampista vestirà la maglia numero 8.

Talento cristallino cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, Baldanzi è passato stabilmente in prima squadra nel 2022 e, nel gennaio del 2024, è stato tesserato dalla Roma. Nelle rappresentative nazionali giovanili conta 33 presenze e 12 gol all’attivo e, nel 2023, ha disputato da titolare la finale del Mondiale Under 20. Benvenuto a Genova Tommaso!"