Inter-Pisa apre la 22esima giornata di serie A: formazioni ufficiali, out Barella e Dimarco

Inter-Pisa apre la 22esima giornata di serie A: formazioni ufficiali, out Barella e DimarcoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

La serie A riparte dopo la parentesi europea. Sarà Inter-Pisa alle 20.45 ad aprire la 22esima giornata della massima serie. L'Inter di Chivu vuole archiviare la sconfitta in Champions mentre il Pisa, fanalino di coda a 14 punti con il Verona, prova il colpaccio per uscire dalle sabbie mobili della classifica.

INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu

PISA: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Meister. Allenatore: Gilardino