Proposto alla Fiorentina, ora vicino al Galatasaray: Asprilla verso la Turchia

Proposto alla Fiorentina, ora vicino al Galatasaray: Asprilla verso la TurchiaFirenzeViola.it
Oggi alle 22:37News
di Redazione FV

Era stato proposto anche alla Fiorentina, ma il futuro di Yaser Asprilla sembra essere in Turchia. Come riporta Fabrizio Romano, sarebbe stato raggiunto, da parte del Galatasaray, un accordo verbale con il Girona per il trasferimento del talento colombiano.

L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito iniziale con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Qualora le condizioni previste venissero soddisfatte, il costo complessivo dell’operazione arriverebbe a 23 milioni di euro.