Proposto alla Fiorentina, ora vicino al Galatasaray: Asprilla verso la Turchia
FirenzeViola.it
Era stato proposto anche alla Fiorentina, ma il futuro di Yaser Asprilla sembra essere in Turchia. Come riporta Fabrizio Romano, sarebbe stato raggiunto, da parte del Galatasaray, un accordo verbale con il Girona per il trasferimento del talento colombiano.
L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito iniziale con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Qualora le condizioni previste venissero soddisfatte, il costo complessivo dell’operazione arriverebbe a 23 milioni di euro.
Pubblicità
News
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercatodi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
2 I Commisso nel segno della continuità. Paratici garante tecnico per una nuova via. Se parte Ranieri, caccia a due difensori
Copertina
CalciomercatoRanieri e una posizione in bilico: tra la sua volontà, quella del club e possibili offerte
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com