DUNCAN, A Firenze sto bene. Col Sassuolo…

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Mi ha fatto molto effetto segnare sotto la Fiesole ed è stato un bel momento, lo aspettavo da tanto. Il gol l’ho dedicato a mi figlia. Stiamo vivendo un bel periodo di forma e non vogliamo fermarci. Ogni volta che vinciamo mister Italiano ci offre una cena quindi bisogna continuare a fargli spendere i soldi. Personalmente mi trovo moto bene con lui, mi ha ripulito la mente. Con chi mi trovo meglio dello spogliatoio? Dico sicuramente Igor. Dalla prima volta in cui l’ho visto ho capito che bella persona fosse. Mentalmente è molto forte”.

Come ti trovi a Firenze? “Benissimo, sono molto felice di abitare in questa città. Ho fatto un passo in avanti nella mi carriera a venire qui. Mi capita spesso di passeggeri in centro con la mia famiglia”.

Che rapporto hai con l’Africa? “Direi più che positivo. Lì ho una famiglia ed ho imparato a giocare a calcio in quei paesi. Quando giocavamo in Africa tra i bambini imparavamo l’uno dall’altro questo sport. In estate torno sempre in Ghana, sono molto legato a quella terra”.

Domenica contro il Sassuolo? “Ovviamente mi fa effetto giocare contro la mia ex squadra. Mi ha dato tanto il Sassuolo nella mia vita. Squinzi lo tengo sempre nel cuore, gli devo tutto”.

Come è andata la tua avventura a Livorno? “Ho dei ricordi molto belli di quel periodo. Conquistammo una bella promozione e fu un anno importante per me”.