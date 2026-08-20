Conference al via per l'Atalanta, alle 20.30 in campo contro l'Hapoel: le formazioni
Dopo Roma (che ha vinto la prima edizione) e Fiorentina (con due finali e una semifinale), l'Atalanta sarà la terza italiana da stasera in gara in Conference League. Alle 20.30 il debutto con la gara di andata dei playoff per accedere alla League Phase contro l'Hapoel Tel Aviv, squadra che Sarri teme perché più avanti nella preparazione. Ecco le formazioni ufficiali:
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. A disposizione: Sportiello, Vismara, I Sulemana, Pasalic, De Roon, Kolasinac, Kristensen, Obric, Cassa, Manzoni, Zappacosta, Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.
Hapoel Tel-Aviv (4-2-3-1): Tzur, Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng. A disposizione: Benyamin, Baranes, Ferber, Alexandre Silva, Kancepolsky, Archel, Israelov, Piven, Lemkin, Buskila, Dappa. Allenatore: Elyaniv Barda.
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