Caputi: "La Fiorentina può essere una sorpresa. Lazio? Limbo pericoloso"

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Massimo Caputi, storica voce del calcio in Italia, è intervenuto in diretta su TMW Radio rispondendo alla domanda su chi si aspetta che possa essere la vera sorpresa del campionato che sta per prendere il via: "La Fiorentina, perché ha preso un ottimo allenatore e ha condotto un'ottima campagna acquisti". Interessante anche la risposta sulla Lazio, squadra che sta incontrando non poche difficoltà in questa lunga estate di preparazio e calciomercato: "La Lazio è un qualcosa di molto particolare. C'è una difficoltà oggettiva che è questa situazione ambientale, la quale in qualche modo condiziona i giocatori.

Quando ti trovi in una squadra in cui non hai particolari obiettivi, dove tutto sembra trasmettere pochi stimoli, finisci per non avere quello spirito che deve contraddistinguere una squadra. È in un limbo molto pericoloso".