Disasi lascia il Chelsea ma resta a Londra e in Premier: West Ham a un passo

Axel Disasi è sempre più vicino a lasciare il Chelsea ma restando a Londra e soprattutto in Premier League. Il difensore francese dovrebbe approdare al West Ham nell’ultimo giorno di mercato con la formula del prestito, nonostante l’interesse concreto di diversi club europei. Negli ultimi giorni il nome di Disasi era stato accostato con insistenza anche alla Fiorentina, ma l’operazione si è arenata rapidamente.

Secondo quanto riportato da Sky, il centrale classe 1998 ha espresso una volontà chiara: restare in Premier League e, se possibile, continuare a vivere a Londra. Una condizione che ha di fatto escluso le piste italiane e favorito l’inserimento deciso del West Ham, pronto a sfruttare l’occasione. Il club londinese è alla ricerca di rinforzi urgenti in difesa dopo il rientro di Igor Julio al Brighton, che ha lasciato un vuoto nel reparto arretrato.