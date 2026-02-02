Dagli inviati

Rugani è arrivato a Villa Donatello: visite mediche per il nuovo centrale viola

Oggi alle 12:39Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato - Ludovico Mauro

Daniele Rugani, prelevato poco fa dalla Fiorentina (dal team manager Ottaviani e dall'addetto stampa Mastronardi) presso un noto hotel di Firenze Sud, è appena arrivato presso la clinica Villa Donatello di Sesto Fiorentino dove svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la squadra viola: "Ciao a tutti!" le poche parole all'arrivo dell'ex Juventus, che si è legato al club dei Commisso con un contratto fino al prossimo giugno con obbligo di acquisto in favore dei viola in caso di salvezza.

