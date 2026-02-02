Dagli inviati
Rugani è arrivato a Villa Donatello: visite mediche per il nuovo centrale viola
Daniele Rugani, prelevato poco fa dalla Fiorentina (dal team manager Ottaviani e dall'addetto stampa Mastronardi) presso un noto hotel di Firenze Sud, è appena arrivato presso la clinica Villa Donatello di Sesto Fiorentino dove svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la squadra viola: "Ciao a tutti!" le poche parole all'arrivo dell'ex Juventus, che si è legato al club dei Commisso con un contratto fino al prossimo giugno con obbligo di acquisto in favore dei viola in caso di salvezza.
Ecco le foto ed il video di Firenzeviola.it:
