Live Ultimo giorno di mercato, la diretta LIVE. Ecco Rugani, spunta l'idea Nedeljkovic. Dubbio Fazzini

14.35 - L'ex viola Gaetano Castrovilli intanto si trasferisce al Cesena a titolo definitivo. Saluta Bari dopo pochi mesi dall'approdo nella squadra che lo aveva fatto crescere nel settore giovanile.

14.10 - L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli intanto ha passato la mattinata a Coverciano, dove ha potuto incontrare di nuovo anche Conte, avversario al Maradona solo qualche giorno fa. QUI la foto

13.50 - Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, non c’è solo la Fiorentina sulle tracce di Kosta Nedeljkovic. Il terzino destro classe 2005, di proprietà dell’Aston Villa e attualmente al RB Lipsia, è infatti seguito anche da Wrexham e Valencia, club che hanno chiesto informazioni sul giovane difensore serbo.

13:00 - Cremonese scatenata nelle ultime ore di mercato. L’ultimo nome sul taccuino della società grigiorossa è quello di Jacopo Fazzini. L'ex Empoli piace alla Cremonese e la società sta facendo un tentativo per portarlo a Cremona. La Fiorentina, però, non vorrebbe cedere il classe 2003 in questa sessione di mercato.

12:50 - La Fiorentina si interessa a Kosta Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 in forza al RB Lipsia e in prestito dall’Aston Villa. Secondo quanto riferito da SkySport, la dirigenza viola sta monitorando il profilo del difensore serbo, che sta trovando poco spazio in Bundesliga con la maglia del Lipsia.

12:35 - Daniele Rugani, prelevato poco fa dalla Fiorentina presso un noto hotel di Firenze Sud, è appena arrivato presso la clinica Villa Donatello di Sesto Fiorentino dove svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la squadra viola.

11.45 - In attesa di capire se Zappa saluterà in direzione Fiorentina, il Cagliari prova a chiudere per un ex obiettivo viola come Benjamin Dominguez. L’esterno mancino argentino quest’anno ha collezionato 14 presenze con la maglia dei rossoblù di Vincenzo Italiano fra le varie competizioni sfornando tre assist per i compagni ed è in uscita dai rossoblu.

11.20 - Intanto arriva l'esonero di Paolo Zanetti: non è più l'allenatore dell'Hellas Verona. Squadra per ora affidata a Sammarco.

11.05 - Il nome caldo per le ultime ore di mercato della Fiorentina è Gabriele Zappa, terzino destro del Cagliari che all'occorrenza può giocare anche nella difesa a tre da braccetto. La trattativa, che si era fatta serrata già nella serata di ieri, è ancora aperta con il club viola che ha messo sul piatto un'offerta verbale in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento della salvezza. QUI tutti i dettagli

10.20 - Un palmares super e la stima di Allegri: ecco Rugani, usato sicuro per la Fiorentina. CLICCA QUI per l'approfondimento

9.50 - Luca Calamai, nel consueto appuntamento con il "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, si è così espresso sul momento della Fiorentina: "Vorrei cogliere un aspetto positivo di un weekend che per la Fiorentina positivo non è stato. E cioè che ci stanno aspettando tutte, perché hanno perso tutte le squadre con cui la squadra viola lotta per la salvezza. Sono tutti segnali che ci dicono che c'è ancora la possibilità di mettere a posto un campionato maledetto. Ma è certo che non ci aspetteranno a lungo, per questo la partita di sabato contro il Torino ha un solo risultato: la vittoria".

9.20 - L'altra situazione da risolvere in uscita è legata a Christian Kouame. L'attaccante ivoriano ha un contratto oneroso: guadagna 1,7 milioni di euro, ed è legato alla società toscana fino al giugno del 2027. Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona si erano fatte avanti ma senza convinzione. Manca un'offerta concreta per il calciatore che quest'anno ha totalizzato appena 5 presenze, essendo rientrato dal secondo infortunio al crociato della sua carriera.

9.05 - La Fiorentina lavora anche alle uscite con alcuni profili in particolare che devono trovare una sistemazione. Uno di questi è Abdelhamid Sabiri. L'ex Sampdoria in un primo momento era stato sondato dal Genoa salvo non entusiasmare i liguri. Nelle ultime ore si sarebbe interessato l'Empoli, che potrebbe rilevare il classe 1996 per rinforzare il centrocampo. Sicuramente è considerato un elemento fuori dalle idee di Paolo Vanoli. Sabiri conta in totale 2 presenze in maglia viola, entrambe con Pioli in panchina.

8.56 - Non sono invece attesi colpi last-minute per il centrocampo. Dopo giornate di riflessioni e senza aver trovato un profilo che facesse al caso della Fiorentina, gli uomini mercato hanno scelto di puntare solo sulle forze interne per sostituire il partente Nicolussi Caviglia. A meno di occasioni clamorose dunque, il reparto mediano resterà quello attuale.

8.40 - Gosens non si muove. La serata di ieri ha raccontato il tentativo forte del Nottingham Forest per Robin Gosens, con la Fiorentina che ha aperto ad una trattativa. A stoppare tutto però è stato lo stesso calciatore che non vuole lasciare Firenze e vuole lottare per far restare la squadra viola in Serie A. CLICCA QUI per i dettagli

8.22 - Occhio alla situazione Nicolò Fortini, sul quale resta vivo l'interesse della Roma. Queste ultime ore di mercato potrebbero vedere un ultimo assalto dei giallorossi al classe 2006 gigliato.

8.10 - Fissate le visite per Rugani, la Fiorentina ora è concentrata sulle fasce dove i movimenti non mancano. Con Gosens che non dovrebbe partire in direzione Nottingham visto che il tedesco ha scelto di restare a Firenze, resta in piedi la trattativa con il Cagliari per Gabriele Zappa. Attesa oggi la risposta dei sardi all'offerta in prestito con obbligo condizionato alla salvezza.

8 - Mancano ormai solo le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, poi Daniele Rugani potrà diventare un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Il giocatore è partito alla volta di Firenze ieri sera da Torino verso l'ora di cena, per poi arrivare nella notte nel capoluogo toscano e dormire in un hotel. Rugani è atteso oggi dalle visite mediche, poi potrà recarsi al Viola Park per firmare sul contratto che, in caso di riscatto, lo legherà ai viola fino al 2028. CLICCA QUI per la news completa

Si prospetta un'ultima giornata di calciomercato come sempre infuocata per la Fiorentina che con Paratici a distanza e Goretti in presenza lavora alle ultime trattative per sistemare la rosa a disposizione di Vanoli. Le notizie dell'ultim'ora raccontano l'approdo a Firenze di Daniele Rugani dalla Juventus come nuovo difensore per la Fiorentina, mentre non si dovrebbe muovere Robin Gosens, cercato con forza dal Nottingham Forest ma deciso a voler restare alla Fiorentina.

Poi Zappa, Kouame, Sabiri e tutti gli altri: segui la giornata con Firenzeviola.it che vi aggiornerà costantemente fino alle ore 20, momento in cui si decreterà lo stop alle trattative.