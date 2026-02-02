Fiorentina, Sky annuncia: occhi sul classe 2005 Nedeljkovic per la fascia destra

La Fiorentina si interessa a Kosta Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 in forza al RB Lipsia e in prestito dall’Aston Villa. Secondo quanto riferito da SkySport, la dirigenza viola sta monitorando il profilo del difensore serbo, che sta trovando poco spazio in Bundesliga con la maglia del Lipsia e potrebbe essere disponibile già nella prossima fase di trattative.

Nedeljkovic, nato il 16 dicembre 2005, è un terzino destro dal fisico interessante (1.84 m), forte nel proporsi in fase offensiva e con esperienza internazionale giovanile e qualche presenza anche con la Nazionale maggiore serba. Sul giocatore - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - ci sono anche Wrexham e Valencia.