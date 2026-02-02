Calciomercato
Viola su Nedeljkovic ma c’è concorrenza: anche Wrexham e Valencia sul 2005
Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, non c’è solo la Fiorentina sulle tracce di Kosta Nedeljkovic. Il terzino destro classe 2005, di proprietà dell’Aston Villa e attualmente al RB Lipsia, è infatti seguito anche da Wrexham e Valencia, club che hanno chiesto informazioni sul giovane difensore serbo.
La società viola monitora il profilo con attenzione, considerandolo un’opzione interessante per rinforzare la corsia destra grazie a età, fisicità e margini di crescita. La concorrenza internazionale, però, potrebbe rendere più complessa l’operazione: la situazione resta in evoluzione, con il futuro di Nedeljkovic ancora tutto da definire.
