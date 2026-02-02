Ufficiale
L'Hellas Verona ha esonerato Zanetti. Squadra affidata a Sammarco
Paolo Zanetti non è più l'allenatore dell'Hellas Verona. Con una nota condivisa in mattinata, il club scaligero ha sollevato dall'incarico l'allenatore della squadra al penultimo posto in Serie A, tre punti sotto la Fiorentina. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".
