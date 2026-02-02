Centrocampo, niente acquisti: ecco come la Fiorentina sostituirà Nicolussi Caviglia
FirenzeViola.it
Chi sperava in un innesto a centrocampo da parte della Fiorentina rimarrà deluso. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, con ogni probabilità Nicolussi Caviglia non verrà rimpiazzato da un nuovo acquisto, ma dai vari Mandragora, Fazzini e Ndour sulla cui flessibilità tattica l’allenatore punterà tutto. Quindi, a meno di occasioni dell’ultimo minuto, il reparto di centrocampo rimarrà invariato. C'è la volontà di valorizzare chi ha avuto meno spazio in questo inizio di stagione, che sia stato per infortuni o per semplici scelte tecniche.
Pubblicità
Primo Piano
Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto di Mario Tenerani
Le più lette
1 Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Copertina
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Alberto PolverosiÈ una Fiorentina inaffidabile che continua a far paura con 8 sconfitte in casa su 15 gare. Dopo Napoli avrà tre scontri diretti al Franchi, dove ne ha già persi 3. Vanoli può farcela solo se cambia la testa della squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com