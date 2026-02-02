Centrocampo, niente acquisti: ecco come la Fiorentina sostituirà Nicolussi Caviglia

Chi sperava in un innesto a centrocampo da parte della Fiorentina rimarrà deluso. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, con ogni probabilità Nicolussi Caviglia non verrà rimpiazzato da un nuovo acquisto, ma dai vari Mandragora, Fazzini e Ndour sulla cui flessibilità tattica l’allenatore punterà tutto. Quindi, a meno di occasioni dell’ultimo minuto, il reparto di centrocampo rimarrà invariato. C'è la volontà di valorizzare chi ha avuto meno spazio in questo inizio di stagione, che sia stato per infortuni o per semplici scelte tecniche.