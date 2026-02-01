Parma-Juventus chiude la domenica di A: le formazioni ufficiali del match

Oggi alle 20:40
La Juventus di Spalletti torna in campo pochi giorni dopo il pareggio di Champions League contro il Monaco. L’avversaria della 23ª giornata di Serie A è il Parma di Carlos Cuesta. Fischio d’inizio alle 20:45 al “Tardini”. Un match delicatissimo per entrambe le formazioni. Da una parte i bianconeri che vogliono mantenere la pressione sulla zona Champions. Ecco le formazioni ufficiali del match:

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti