Cremonese, tentativo in extremis per Fazzini: ma la Viola per ora fa muro
FirenzeViola.it
Cremonese scatenata nelle ultime ore di mercato. L’ultimo nome sul taccuino della società grigiorossa è quello di Jacopo Fazzini. Il centrocampista classe 2003 si è trasferito alla Fiorentina la scorsa estate, collezionando 17 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Jacopo Fazzini piace alla Cremonese e la società sta facendo un tentativo per portarlo a Cremona. La Fiorentina, però, non vorrebbe cedere il classe 2003 in questa sessione di mercato. Lo scrive Sky Sport.
