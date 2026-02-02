Rugani alla Fiorentina, fondamentale Paratici. Sta bene, convocato col Torino?

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola racconta la trattativa che alla fine ha portato al trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina. Paratici ha avuto un ruolo fondamentale, riporta il quotidiano, perché l'operazione nei giorni scorsi sembrava aver preso una piega complicata in quanto il giocatore non era entusiasta del prestito secco.

Alla fine Rugani ha avuto le garanzie che cercava, e nella giornata di ieri la Fiorentina ha chiuso l'affare con la Juventus. Il difensore era un obiettivo già da diverso tempo, e fi nalmente è arrivata la fumata bianca. Quanto alla condizione fi sica, a fi ne dicembre Rugani aveva accusato un problema muscolare che l’ha tenuto fuori dai giochi fi no a questo momento. In particolare si era trattato di una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Adesso però è in fase di recupero, e potrebbe essere pronto per la prossima gara di campionato col Torino.