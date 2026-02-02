Il Pisa ha scelto Hiljemark come nuovo allenatore ma per ora è all'Elfsborg

Nome a sorpresa per la panchina del Pisa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club toscano ha infatti individuato in Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza della nostra Serie A per i suoi trascorsi al Palermo e al Genoa da calciatore, il sostituto di Alberto Gilardino, esonerato dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Attualmente lo svedese ricopre il ruolo di allenatore dell'Elfsborg, in Svezia, e in queste ore sta parlando con il suo club per capire se ci sono i margini per l'addio immediato, in modo da iniziare la sua nuova avventura in Serie A, visto anche che il campionato svedese è finito a novembre e riprenderà, per la nuova stagione, nel mese di aprile.

Nelle prossime ore arriverà la risposta ma Hiljemark per adesso è il primo nome per la panchina del Pisa.