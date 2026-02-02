Dagli inviati

Daniele Rugani a Firenze: foto e video esclusivi di Firenzeviola.it

Daniele Rugani a Firenze: foto e video esclusivi di Firenzeviola.it
Oggi alle 12:04Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato Niccolò Righi

Daniele Rugani è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina: il nuovo difensore gigliato, che si legherà al club viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza (500mila euro di oneroso, 2 milioni in caso di riscatto a giugno), ha raggiunto assieme al procuratore Davide Torchia Firenze già dalla serata di ieri. Oggi svolgerà invece le visite a Sesto Fiorentino, nella Clinica di Villa Donatello. Ecco le foto e i video esclusivi realizzati da Firenzeviola.it del calciatore che lascia l'albergo in cui ha pernottato per recarsi alle visite mediche: