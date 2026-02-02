Il brand londinese Palace rivisita la maglia della Fiorentina 1992/93

Il brand di street-wear Palace ha deciso di omaggiare la Fiorentina. Il primo lancio del 2026 si è ispirato al mondo del pallone e più in particolare alla maglia del 1992 della squadra viola, quando Batistuta era in campo e come sponsor c'erano Lotto e 7Up. Una rivisitazione della celebre maglia (che fu indossata in un anno nefasto per la verità) da parte del brand streetwear che ricorda la Fiorentina anche con il giglio di Firenze cucito sul petto. Ecco l'immagine: