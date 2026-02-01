Cremonese, altro ko: l'Inter passa allo Zini per 2-0. Reti di Lautaro e Zielinski
L’Inter ha confermato la sua superiorità contro le squadre più piccole con un’altra vittoria convincente: allo Stadio Giovanni Zini batte la Cremonese 2-0 nella 23ª giornata di Serie A. I nerazzurri partono forte e trovano il vantaggio al 16′ con Lautaro Martínez, bravo a incornare di testa un corner di Dimarco. La squadra di Chivu mantiene il controllo e al 31′ raddoppia con Piotr Zielinski, che sfrutta una buona combinazione con Luis Henrique e scarica un tiro potente che sorprende Audero per il 2-0.
Nel secondo tempo l’Inter gestisce senza grandi affanni, mentre la Cremonese prova a farsi pericolosa ma non riesce a cambiare l’inerzia del match. Con questo successo la squadra di Milano continua la sua corsa in vetta alla classifica, allungando sul Milan e restando salda nelle posizioni di vertice in campionato.
