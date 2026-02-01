Anche il Parma va ko e resta a +6 sulla Fiorentina: la Juve vince 4-1
Tutto fin troppo facile per la Juventus nel posticipo domenicale della 23ª giornata di Serie A: i bianconeri hanno infatti regolato il Parma al Tardini per 4-1 grazie alla doppietta di Bremer (16’ e 54'), alla rete di McKennie (37’) e al poker di David (64'). A nulla è valso l’autogol (goffo davvero) ad opera di Cambiaso al 50’. In virtù di questo risultato, i bianconeri salgono a quota 45 punti in classifica, issandosi al 4° posto in solitaria in attesa di capire quello che farà la Roma attesa domani dalla trasferta di Udine.
Per il Parma terza sconfitta nelle ultime sei gare che conferma il 16° posto a quota 23 punti, a +6 sulla Fiorentina e sulla zona retrocessione.
