DIRITTI, La Rai fa offerta alla A per il triennio 2021-2024

Nella riunione andata in scena nella giornata di oggi - riporta Calcio e Finanza - il CdA della Rai ha approvato l’offerta da parte della tv di Stato per i diritti audiovisivi non esclusivi del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2021-2024, durante il quale Dazn e Sky saranno titolari dei diritti della competizione. L’offerta - si legge - è finalizzata a mantenere la tradizionale programmazione della Rai, con programmi quali 90° Minuto e La Domenica Sportiva nel palinsesto di Rai 2 e “Tutto il calcio Minuto per Minuto” su Rai Radio 1.