DIDA, De Gea e Maignan due portieri fortissimi

© foto di Patrick Iannarelli

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, direttamente dal Festival dello Sport di Trento, l'ex portiere del Milan Nelson Dida ha parlato della difficile situazione in casa Milan dopo la sconfitta contro la Fiorentina e, da ex estremo difensore, ha dato un suo giudizio su David De Gea: "Polemiche? Internamente si chiariranno. Nel Milan è sempre così, si risolvono le cose all'interno del gruppo. Speriamo solo che il Milan si riprenda, si riprenda veramente forte e che possa fare bene in questo campionato".

Una battuta finale su De Gea e Maignan?

"Sono contento per noi. Mike lo conosciamo bene, De Gea sta facendo bene. Penso che loro due siano fortissimi".