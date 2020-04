DI TACCHIO, Party con i compagni, la Salernitana...

L'ex centrocampista viola Francesco Di Tacchio, ora capitano della Salernitana, organizza una festa di compleanno con alcuni compagni che vivono nello stesso,stabile, contravvenendo alle regole che vietano party e assembramenti, e i vicini, probabilmente per la musica troppo alta, chiamano i carabinieri che li ha multati ed ha imposto loro 14 giorni di isolamento: si tratta di Marco Migliorini, Walter Lopez, Niccolò Giannetti e Valerio Mantovani, quest'ultimo accompagnato dalla fidanzata. Il fatto è accaduto il 19 aprile ma il fatto è stato riportato solo questa mattina da Il Mattino. Così la Salernitana ha fatto una nota per stigmatizzare il comportamento dei suoi tesserati: "L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza il comportamento di alcuni suoi tesserati, che incautamente, la scorsa settimana, si sono ritrovati a casa del capitano Francesco Di Tacchio per festeggiare il compleanno di quest’ultimo, vivendo nello stesso stabile. E’ stato un peccato di leggerezza, che non ha giustificazioni in un momento in cui a tutti gli italiani viene chiesto di stare a casa e di rispettare le distanze sociali. La Società ha già provveduto a richiamare i propri tesserati, che tuttavia in tante altre circostanze hanno dato prova di rigore morale e senso di responsabilità"