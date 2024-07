DI GENNARO, Valentini mi piace. Kean scelto da Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha commentato così l’arrivo di Kean e più in generale il mercato della Fiorentina a Tag24. Queste le sue parole: "Kean deve esplodere definitivamente da tanti anni. Ci sono state varie situazioni contingenti al carattere e alla mentalità che deve ancora acquisire, nonostante sia stato alla Juve. Firenze è una piazza esigente, ma che ti da anche molto. Lo ha scelto e voluto in modo serio Palladino e quindi credo che ora spetti solo a lui entrare in questo contesto. E’ una squadra totalmente rinnovata, ma deve trovare gli stimoli giusto. Le qualità le ha, anche se non è un goleador nato. Sicuramente però a Firenze si può completare".

Su Valentini: "Gli argentini di solito hanno poche difficoltà ad inserirsi nel nostro campionato e lui viene da una realtà importante. Lo scorso anno la viola ha fatto una buona annata, ma la solidità difensiva andava migliorata. E’ chiaro che se prendi meno gol, arrivi ancora più in alto. Parliamo di un aspetto importante, al di là del metodo di gioco. Valentini mi piace e si farà valere, perché è uno bravo a costruire da dietro e penso che non sbaglierà l’inserimento".