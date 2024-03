DI BELLO, Sarà fermato per un altro mese da Rocchi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La contestatissima direzione arbitrale di Lazio-Milan costa cara a Marco Di Bello. L'arbitro brindisino, non per la prima volta in carriera e neanche nel corso di questo campionato, sarà infatti fermato per un altro mese dai vertici dell'AIA e dal designatore Gianluca Rocchi. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport sulle sue pagine online. Per Di Bello, non si tratterà come detto del primo periodo "in panchina" in questo campionato.

L'arbitro venne già fermato per trentasei giorni dopo la seconda giornata di Serie A, quando non giudicò da rigore l'intervento di Iling su Ndoye nel corso di Juventus-Bologna. La gara si giocò il 27 agosto, Di Bello tornò ad arbitrare il 2 ottobre in Fiorentina-Cagliari.