Non solo Lapo Deli, anche il classe 2007 Angiolini andrà all'Empoli
Non sarà soltanto Lapo Deli a trasferirsi all'Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche Gianmarco Angiolini, attaccante classe 2007 di proprietà della Fiorentina, sarebbe infatti pronto a lasciare il club viola per iniziare una nuova esperienza con la formazione azzurra. L'operazione rientra nella strategia della Fiorentina di permettere ai propri giovani talenti di trovare maggiore continuità e spazio in un contesto utile al loro percorso di crescita.
La logica del trasferimento
Per Angiolini, il passaggio all'Empoli rappresenterebbe un'importante occasione per confrontarsi con il calcio professionistico e accumulare esperienza, mettendo in mostra le proprie qualità offensive. Il giovane attaccante viola seguirà quindi lo stesso percorso di Deli, con la possibilità di crescere in una realtà da sempre attenta alla valorizzazione dei giovani e di farsi un bagaglio di esperienza maggiore.
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