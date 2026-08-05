Per Mastantuono la Fiorentina considera prioritaria una condizione

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La Fiorentina continua a seguire Franco Mastantuono ma, secondo La Gazzetta dello Sport, considera decisiva la volontà del giocatore. Il club viola non ha intenzione di accelerare i tempi, convinto che il pieno consenso del talento argentino sia la condizione principale per portare a termine l'operazione. I contatti con il Real Madrid vanno avanti per definire gli ultimi dettagli, agevolati dagli ottimi rapporti tra il direttore sportivo Fabio Paratici e il club spagnolo.

Si respira del velato ottimismo

Nonostante il cauto ottimismo, la Fiorentina preferisce mantenere prudenza fino alla chiusura dell'accordo. Nel frattempo Mastantuono avrebbe già parlato sia con Fabio Grosso che con Paratici. Al classe 2007 è stato presentato il progetto tecnico viola, che gli offrirebbe spazio da titolare e continuità, permettendogli di crescere prima di un eventuale ritorno al Real Madrid.