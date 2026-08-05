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Lapo Deli va all'Empoli: il classe 2006 si trasferisce in prestito

Lapo Deli va all'Empoli: il classe 2006 si trasferisce in prestitoFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:24Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dimitri Conti
La Fiorentina definisce un'altra cessione: si tratta del centrocampista Lapo Deli, che passa all'Empoli con la formula del prestito

Nuova esperienza in prestito per Lapo Deli, che nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Empoli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista classe 2006 lascia temporaneamente la Fiorentina per trasferirsi in azzurro, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità di impiego e proseguire il proprio percorso di crescita in un contesto che da anni valorizza i giovani talenti.

La formula dell'operazione 

L'operazione è stata definita con la formula del prestito e rappresenta un'importante occasione per il centrocampista viola, che potrà confrontarsi con una nuova realtà e accumulare esperienza in un ambiente ideale per il suo sviluppo. La Fiorentina, dal canto suo, continuerà a monitorare con attenzione il rendimento del giocatore, nella convinzione che questa esperienza possa favorirne la maturazione sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.