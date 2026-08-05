Lapo Deli va all'Empoli: il classe 2006 si trasferisce in prestito
Nuova esperienza in prestito per Lapo Deli, che nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Empoli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista classe 2006 lascia temporaneamente la Fiorentina per trasferirsi in azzurro, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità di impiego e proseguire il proprio percorso di crescita in un contesto che da anni valorizza i giovani talenti.
La formula dell'operazione
L'operazione è stata definita con la formula del prestito e rappresenta un'importante occasione per il centrocampista viola, che potrà confrontarsi con una nuova realtà e accumulare esperienza in un ambiente ideale per il suo sviluppo. La Fiorentina, dal canto suo, continuerà a monitorare con attenzione il rendimento del giocatore, nella convinzione che questa esperienza possa favorirne la maturazione sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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