Spunta la possibile clausola per prolungare il prestito di Mastantuono

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Proseguono i contatti tra Fiorentina e Real Madrid per definire il futuro di Franco Mastantuono. Il talento argentino, arrivato da poco ai Blancos, potrebbe infatti trasferirsi a Firenze per proseguire il proprio percorso di crescita. La formula su cui stanno lavorando le due società è quella del prestito secco, ritenuta la soluzione più adatta per consentire al giocatore di trovare continuità e minuti in un campionato competitivo come la Serie A.

Ipotesi formula per il rinnovo del prestito

La trattativa è ancora aperta, ma le sensazioni sono positive e i dialoghi tra i club proseguono con l'obiettivo di trovare un'intesa definitiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul tavolo c'è anche una clausola che permetterebbe di estendere il prestito per una seconda stagione. Questa possibilità scatterebbe soltanto nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League o all'Europa League, mentre non sarebbe valida in caso di accesso alla Conference League.