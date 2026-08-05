Dalla Francia: la Viola in corsa per il difensore del Nizza, Antoine Mendy

vedi letture

La Fiorentina guarda al mercato dei difensori e dalla Francia arriva il nome di Antoine Mendy. Secondo quanto riportato da Footmercato, il club viola avrebbe messo nel mirino il classe 2004 del Nizza, già seguito anche dall'Udinese per valutarne l'eventuale fattibilità dell'operazione. La concorrenza però non manca: in particolare il Crystal Palace starebbe monitorando con grande attenzione la situazione.

Il profilo di Mendy, difensore duttile

Una possibile asta internazionale potrebbe favorire il Nizza, intenzionato a chiedere circa 15 milioni di euro per lasciar partire il proprio difensore. Mendy, cresciuto nel settore giovanile del club francese, è un difensore duttile capace di ricoprire sia il ruolo di centrale sia quello di terzino destro. In possesso della doppia cittadinanza francese e senegalese, ha scelto di vestire la maglia della nazionale maggiore del Senegal.