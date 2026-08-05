Per Mastantuono decisivo il contatto con Grosso: cosa si sono detti

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La Fiorentina continua a monitorare con interesse Franco Mastantuono, anche se il talento argentino del Real Madrid non è ancora la priorità del mercato viola. Il classe 2007 resta un obiettivo importante, da valutare una volta completate le altre operazioni. Secondo quanto riportato da La Nazione, sarebbe stato decisivo il contatto diretto di Fabio Grosso, che avrebbe illustrato al giocatore il progetto tecnico della Fiorentina e il ruolo che potrebbe ricoprire.

Il confronto tra le parti

Un confronto, unito a quello con il direttore sportivo Fabio Paratici, avrebbe permesso ai viola di guadagnare terreno sulla concorrenza. Per chiudere l'operazione resta da trovare l'intesa economica con il Real Madrid, anche se i rapporti tra i due club sono ottimi. La Fiorentina, inoltre, vuole la certezza che Mastantuono sia pienamente convinto del progetto, anche nell'ipotesi di un trasferimento in prestito per una sola stagione.