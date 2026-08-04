Europei di nuoto: oro per la fiorentina Ginevra Taddeucci nella 10 km
Ginevra Taddeucci continua a scrivere pagine importanti del nuoto italiano. La fondista originaria di Lastra a Signa ha conquistato la medaglia d'oro nella 10 chilometri agli Europei di Parigi, regalando all'Italia un titolo continentale che in questa specialità mancava da dieci anni. Un successo speciale anche per il mondo viola, visto che la 28enne è una grande tifosa della Fiorentina.
La gara è stata dominata dall'inizio alla fine, con Taddeucci capace di staccare nettamente tutte le avversarie e di tagliare il traguardo in solitaria. Per l'azzurra si tratta dell'ennesima conferma ai massimi livelli. Dopo la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, la fondista toscana è riuscita a fare un ulteriore salto di qualità, salendo sul gradino più alto del podio europeo.
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