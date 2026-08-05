FirenzeViola Antognoni e il Centenario: per ora la risposta a Commisso è "più no che sì". Ma la partita resta aperta

vedi letture

L'invito pubblico di Commisso ad Antognoni non ha sortito l'immediato cambio di valutazione dello storico capitano viola ma la partita resta aperta

L'iniziativa resa pubblica ieri dal presidente Giuseppe Commisso per convincere Giancarlo Antognoni a presenziare il giorno dei festeggiamenti per il Centenario del club ha scosso Firenze e colpito fin da subito lo storico capitano viola, raggiunto dalla notizia mentre si trovava a Milano per i funerali di Franco Baresi. Una notizia che ha illuminato di speranza la città che fin dal primo no ha sempre sperato in una pace pubblica tra le parti che portasse la più grande bandiera della storia della Fiorentina a partecipare ai festeggiamenti del club che ha contribuito a rendere grande.

Antognoni frena: per ora non ha cambiato idea

Dopo una prima reazione di stupore però, Antognoni ha fin da subito iniziato a frenare i facili entusiasmi cittadini parlando con chi lo conosce bene, suggerendo che il cambio di valutazione sulla presenza al Centenario non è ancora avvenuto. Se si dovesse dare un titolo alla possibile presenza del capitano alla serata del 29 sarebbe attualmente "più no che sì", con conseguenti mugugni cittadini che invece speravano in un'immediata pace che riportasse il sereno tra la Fiorentina e la sua "Luce".

I tifosi gli chiedono di ripensarci: la partita resta aperta

Una decisione definitiva però non è stata ancora presa, anche perché lo stesso Antognoni è stato raggiunto fin da subito da decine di messaggi da parte dei tifosi che lo invitano ad accettare l'invito del presidente Commisso. Inoltre, la decisione sulla maglia numero 10 non lo lascia indifferente e dunque i ragionamenti sono ancora in corso. Vista la forza con cui si è mosso il presidente della Fiorentina, non è da escludere anche che sia lo stesso Commisso a cercare un confronto nelle prossime settimane per dare ancora maggior valore all'iniziativa pubblicata ieri sul sito e i social della società. Insomma, la partita resta aperta, anche se, come detto, al momento la sensazione è che per Antognoni, cambiare idea, nonostante tutto, non sia la prima opzione.