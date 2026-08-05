Polverosi: "L'idea di ritirare la 10 quest'anno è un omaggio autentico"

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Il giornalista, Alberto Polverosi, ha scritto un editoriale sul Corriere dello Sport - Stadio a proposito della vicenda Fiorentina-Antognoni: "L’idea del giovane Commisso stabilisce un punto di non ritorno: ritirare la maglia numero 10 nell’anno del Centenario in onore al Capitano di sempre è un omaggio vero, autentico, un pensiero che si tocca con mano. […] Non era mai successo da quando il Capitano si è ritirato. Antognoni non ha mai digerito il modo in cui era stato trattato da Joe Barone, lo riteneva (e qui aveva ragione) un declassamento. Così sono volati gli stracci fino in tribunale.

Ma i festeggiamenti del Centenario non riguardano la società di Commisso, in cento anni, dal Marchese Ridolfi che fece nascere l’Associazione Fiorentina del Calcio ai giorni nostri, ne sono passate di proprietà, di allenatori e di giocatori. Commisso ha solo raccolto questa pesante e fantastica eredità, ma i cento anni non sono suoi, sono della gente che ha amato alla follia la sua squadra. E metà di questo secolo è suo, di Giancarlo Antognoni".