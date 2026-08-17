Coppa Italia, Sassuolo-Cesena alle 18.30: le scelte di Aquilani e Diamanti

Coppa Italia, Sassuolo-Cesena alle 18.30: le scelte di Aquilani e DiamantiFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:15News
di Redazione FV

Alle 18.30 al Mapei Stadium sfida tra Sassuolo e Cesena per i trentaduesimi di Coppa Italia. Debutto per i due nuovi allenatori, Aquilani sulla panchina in neroverde e Diamanti alla sua prima panchina in Italia dopo aver preso il patentino. Ecco le loro scelte ufficiali, con Diamanti che punta subito sull'ex viola Caprini mentre non è tra i titolari l'obiettivo viola Thorstvedt:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Macchioni, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurienté. Allenatore: Aquilani

Cesena (4-3-3): Siano; Ciofi, Piacentini, Mangraviti, David; Guidi, Pagano, Bisoli; Druiventak, Shpendi, Caprini.Allenatore: Diamanti