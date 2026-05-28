De Santis: "Aranda talento da seguire. Grosso profilo ideale per la Fiorentina"

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Il procuratore ed esperto di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare alcuni temi legati alla Fiorentina e alle possibili mosse di mercato viola. Ecco le sue parole su Aranda del Boca Juniors: " E' più un esterno che un trequartista. È riuscito a mettersi in evidenza in una fase delicata per la sua squadra, conquistando spazio da titolare grazie a prestazioni convincenti. Ha qualità nel creare occasioni e saltare l’uomo, anche se sotto porta e negli assist deve ancora crescere. Quando una società riesce ad anticipare l’esplosione di certi profili, può acquistarli a cifre più contenute. Adesso il Boca valuta il giocatore intorno ai 10 milioni di euro. È un talento interessante da sviluppare, ma probabilmente non ancora pronto per incidere subito nel campionato italiano. Diverso invece il discorso per Zeballos, che ha già una dimensione più pronta e costa circa 15 milioni. Alla Fiorentina servono esterni e Aranda è sicuramente un profilo da monitorare".

Su Grosso: "Dopo l’esperienza all’estero e il ritorno in Serie A, Grosso sembra aver trovato equilibrio e maturità. Se la Fiorentina non dovesse puntare su un tecnico di primissima fascia, tra gli allenatori emergenti è uno di quelli che mi convincono di più, perché prova sempre a ottenere risultati attraverso una proposta di gioco offensiva e organizzata. E chissà che non possa portare con sé a Firenze giocatori come Koné e Laurienté".